У Києві презентували промо-ролик України до Євро-2012

Київ. 4 листопада. УНІАН. У Києві презентовано промо-ролик України до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, на презентації віце-прем’єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ сказав, що телевізійний рекламний ролик “Увімкни Україну” був створений для формування позитивного іміджу нашої країни до Євро-2012.

Творцем ролика стала продакшн-студія “Shootgroup”, а саме: український режисер Юліан УЛИБІН та німецький оператор Торстен ЛІПСТОК.

Метою ролика є знайомство, насамперед, європейців з колоритом українського народу, його духом свободи і гостинністю. В основі сюжету – приїзд іноземців до України, які на власні очі побачили нашу країну і відкрили її для себе – нову, невідому, але сучасну державу.

Ролик триває 90 секунд. Є також його короткі варіанти – по 60 та 30 секунд. Усі ці кліпи транслюватимуться на європейських телеканалах Euronews, Eurosport та BBC. Б.КОЛЕСНІКОВ додав, що ролики з’являться в ефірі з 15 листопада. За його словами, це перший кліп, який представляє країну в цілому, крім нього планується зняти ще 3 ролики.

Також сьогодні був представлений новий логотип України. Він був створений дизайнером міжнародної кампанії “Saatchi&Saatchi” Андрієм КРИСЕНКОВИМ. В основі ідеї логотипу – один із найулюбленіших та найвідоміших українських символів – квітка соняшника, схожа на сонце. Новий логотип використовуватиметься для формування позитивного іміджу України за кордоном, у тому числі на сувенірній і друкованій продукції, яка реалізовуватиметься, насамперед, під час Євро-2012.

