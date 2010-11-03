Чиновники УЄФА знову в Україні

Київ. 3 листопада. УНІАН. 3-4 листопада Україну відвідає виконавчий директор компанії UEFA Events SA Девід ТЕЙЛОР.

Про це повідомляє прес-служба Місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні.

За повідомленням, Д.ТЕЙЛОР ознайомиться з операційною діяльністю стадіону «Донбас Арена» у Донецьку та відвідає будівельний майданчик головної футбольної арени України – київського НСК «Олімпійський».

Крім того, футбольний функціонер проведе низку зустрічей з українськими посадовцями, відповідальними за підготовку України до Євро-2012.

