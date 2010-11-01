Результати 15-го туру Чемпіонату України з футболу

“Динамо” перемогло з рекордним рахунком

Закінчився 15-й тур Чемпіонату України з футболу: Динамо - Іллічівець 9:0 (Ярмоленко 12, Гусєв 25, Мілевський 28, 30, 45, 59, Савін 41 автогол, Гільєрме 72, да Сілва 77) Металург Д - Волинь 0:2 (Піщур пен. 62, Парасків 89) Кривбас - Арсенал 1:1 (Боровик 91 - Закарлюка пен. 49) Таврія - Севастополь 2:1 (Корнєєв 4, Шандрук 75 автогол - Левандовський 41) Нагадаємо, що раніше зіграли: Ворскла - Карпати 1:1 (Янузі 23 - Кузнєцов 52) Дніпро - Шахтар 0:1 (Адріано 26) Металург З - Зоря 1:0 (Аржанов 22) Металіст - Оболонь 2:1 (Олійник.57, Едмар 80 - Мирошниченко 89) *** Ігри 16-го туру відбудуться: 5 листопада Ворскла (19) - Волинь (18) 6 листопада Севастополь (14) - Зоря (15) Кривбас (17) - Шахтар (40) Металург З (6) - Арсенал (21) 7 листопада Металург Д (18) - Іллічівець (14) Динамо (35) - Оболонь (15) Металіст (31) - Таврія (18) Карпати (24) - Дніпро (27)



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