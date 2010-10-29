Яковенко виступає за ліміт у три легіонери
15:29, 29 жовтня 2010Футбол 2012
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Заявив на прес-клубі
В Україні потрібно вводити ще суворіший ліміт на легіонерів.
Таку думку висловив тренер української "молодіжки" Павло Яковенко під час прес-клубу у п`ятницю, 29 жовтня.
"Я за більш жорсткий ліміт. Для мене взагалі краще за все 8 на 3, де 3 - це іноземці", - зізнався наставник.
"Хоча якби я працював у клубі, то, можливо, дивився би на це по-іншому", - зазначив він.
Яковенко навів негативний приклад наслідків теперішнього ліміту.
"Сергій Кривцов був гравцем "основи" запорізького "Металурга", а зараз виступає за молодіжний склад "Шахтаря", - сказав він.
Тренер додав, що у "Шахтаря" взагалі особливий шлях у футболі України: команда має час і гроші, щоб чекати, поки заграють куплені бразильці.
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