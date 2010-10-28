Результати жеребкування 1/4 Кубка України з футболу

Матчі відбудуться 10 листопада

Сьогодні відбулося жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України з футболу. У чвертьфінальній стадії - лише одна команда з Першої ліги: Сталь (Алчевськ) - Динамо (Київ) Карпати (Львів) - Арсенал (Київ) Зоря (Луганськ) - Дніпро (Дніпропетровськ) Шахтар (Донецьк) - Металург (Запоріжжя) Матчі 1/4 фіналу Кубка України відбудуться 10 листопада 2010 року. За матеріалами Чемпіону



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