У Польщі презентувати логотипи міст-учасників Євро-2012
13:09, 28 жовтня 2010Футбол 2012
0 0
Міста самі обрали свої графічні знаки
Варшава. 28 жовтня. УНІАН. У Польщі відбулася презентація логотипів польських міст, які прийматимуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Як передає кореспондент УНІАН, логотипи складаються із графічних знаків, які обрали самі міста, а також загального логотипу Євро-2012.
Логотипом Варшави стала русалка, яка традиційно символізує польську столицю, логотипом Гданська – Нептун , Вроцлава – Грюнвальдський міст і Познаня – м’яч з кольорових зірок.
У презентації взяли участь польські та українські організатори Євро-2012, а також представники УЄФА.
Як повідомляв УНІАН, в Україні влітку презентували логотипи міст, що прийматимуть матчі Євро-2012.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter