Лубківський поїхав до Польщі

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Сьогодні директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ відбув до Варшави, де відбудеться низка важливих нарад з підготовки чемпіонату.

Про це УНІАН повідомила прес-служба місцевого організаційного комітету Євро-2012.

За повідомленням, 27-28 жовтня в столиці Польщі відбудеться спільна нарада з питань безпеки та правопорядку під час турніру. Вона пройде за участю операційного директора компанії UEFA Events SA Мартіна КАЛЛЕНА та директора департаменту УЄФА з питань безпеки та правопорядку Марка ТІММЕРА.

Як повідомив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, в ході наради відбудеться презентація та обговорення концепції безпеки та правопорядку України та Польщі, уніфікація підходів до забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення матчів Євро-2012, обговорення комплексних планів забезпечення безпеки та правопорядку в обох країнах та їхньої подальшої синхронізації. Окрему увагу буде приділено налагодженню роботи системи стюардингу.

У п’ятницю, 29 жовтня, у Варшаві відбудеться засідання керівників проекту Євро-2012 (Management Board Meeting). Представники УЄФА, МОК України та Польщі обговорять такі складові підготовки до європершості, як система розповсюдження квитків на матчі турніру, організація офіційних фан-зон турніру в приймаючих містах, а також співпраця з урядовими проектними командами в Україні та Польщі. В рамках засідання буде заслухано та обговорено пропозиції щодо відзначення важливих передтунірних подій, зокрема, “Рік до старту турніру”.

Керівники проекту також обговорять підготовку до презентації офіційного талісману Євро-2012, яка відбудеться 16 листопада у Варшаві. За словами директора турніру, перша поява талісману в Україні відбудеться 20 листопада під час офіційної церемонії у Львові, а жителі Донецька, Харкова та Києва зможуть познайомитися з талісманом під час роад-шоу, яке пройде в містах-господарях Євро-2012.