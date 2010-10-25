«Хюндай» до Євро-2012 поставить в Україну близько 200 автомобілів

Київ. 25 жовтня. УНІАН. ТОВ «Хюндай Моторс Україна», що входить до складу корпорації «Богдан», до проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року поставить в Україну близько 200 автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив президент корпорації «Богдан» Олег СВИНАРЧУК.

Як зазначив директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, автомобілі «Хюндай» обслуговуватимуть усі офіційні заходи Євро-2012. Зокрема, ними користуватимуться цільові групи УЕФА, учасники, партнери, гості. «Бути офіційним постачальником автомобілів УЕФА – це більше, ніж бути просто спонсором, адже транспорт, без перебільшення, відіграє ключову роль в організації турніру», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Перші шість автомобілів «Хюндай» було передано Україні сьогодні.

