Колесніков вважає неправдивими заяви про підкуп УЄФА

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ називає неправдивими заяви про підкуп Україною і Польщею чиновників УЕФА з метою отримання права на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це він повідомив у коментарі газеті «КоммерсантЪ- Украина».

За словами віце-прем`єра, заяви представника футбольної асоціації Кіпру – це не більше, ніж "внутрішні розборки між кіпрськими футбольними функціонерами".

"Цій заяві три роки. Якби в ній була б хоч частинка правди, ніякого чемпіонату у нас би вже не було", – зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня німецьке видання Sueddeutsche Zeitung повідомило, що член правління футбольної асоціації Кіпру Спірос МАРАНГОС нібито має докази підкупу Україною і Польщею членів виконкому УЄФА для отримання права на проведення фіналу Євро-2012. С.МАРАНГОС стверджує, що в корупційній операції на суму 11 млн. євро замішані п`ятеро членів виконкому УЄФА.

Довідка УНІАН. Україна і Польща одержали право на проведення Євро-2012 у квітні 2007 року. Минулого року УЄФА затвердила організаторами турніру 4 польських і 4 українських міста.

