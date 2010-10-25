Результати 14-го туру Чемпіонату України з футболу

Карпати закріпились у п`ятірці

Відбулися всі матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу: Карпати - Металург Д 2:1 (Кожанов 25, Годвін 40 - Воловик 90) Іллічівець - Металіст 1:4 (Ярошенко 39 - Олійник 40, 42, 71, Тайсон 45) Волинь - Динамо 1:2 (Скоба 52 - Ярмоленко 3, 9) Зоря - Кривбас 1:0 (Єзерський 26) Севастополь - Металург З 1:0 (Бредун 53) Шахтар - Ворскла 1:0 (Тейшейра 47) Арсенал - Дніпро 1:2 (Богданов 20 - Селезньов 52, 78) Оболонь - Таврія 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзик 90+4 - Ідахор 61) *** Ігри 15-го туру відбудуться 30 жовтня Ворскла (18) - Карпати (23) Дніпро (27) - Шахтар (37) Металург З (3) - Зоря (15) Металіст (28) - Оболонь (15) 31 жовтня Таврія (15) - Севастополь (14) Кривбас (16) - Арсенал (20) Металург Д (18) - Волинь (15) Динамо (32) - Іллічівець (14)



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