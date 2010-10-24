Коли можна буде придбати квитки на матчі Євро-2012

Квитки на матчі Євро-2012 можна буде придбати, починаючи з 1 березня 2011 року за цінами, доступними для більшості українців.

Про це директор турніру Маркіян Лубківський розповів газеті "Команда".

"Перепустки будуть дешевші, ніж, наприклад, на Євро-2008. Ціна на квитки буде визначена незабаром, причому буде однаковою і для українців, і для поляків, і для мешканців інших європейських країн", - повідомив Лубківський.

"Вартість на квитках, які будуть призначені для поширення в Україні, буде вказана і в євро, і в гривнях (для поляків відповідно - у євро і злотих). Тобто наші співвітчизники будуть мати можливість сплатити вартість вхідних документів у національній валюті", - сказав Лубківський.

"Квитки почнуть реалізовуватися 1 березня 2011. Єдиним авторизованим каналом для цього стане офіційна інтернет-сторінка УЄФА", - сказав він.

"Якщо 1 березня людина відправить заявку, то це не означає, що вона відразу одержить квиток у руки. Першим ділом УЄФА організовує процес накопичення заявок. На Євро-2008 конкурс був десять до одного - 10 млн претендентів на 1 млн квитків! У цьому випадку УЄФА проводить щось на зразок лотереї", - зазначив чиновник.

"Самі ж квитки на матчі Євро-2012 опиняться в руках їхніх щасливих володарів вже в 2012 році. В цілому на ігри фінальної частини майбутнього форуму надійде в продаж приблизно 1 млн 400 тис. пропусків", - проінформував Лубківський.

Також він сказав, що, зважаючи на можливі труднощі з користуванням комп`ютером у вболівальників старшого покоління, зараз розробляються альтернативні варіанти розповсюдження квитків

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