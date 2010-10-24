Україну і Польщу звинуватили у підкупі чиновників УЄФА

Київ. 24 жовтня. УНІАН. Член правління футбольної асоціації Кіпру Спірос МАРАНГОС заявив, що Україна і Польща підкупили членів виконкому УЄФА для одержання права на проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на німецьке видання Sueddeutsche Zeitung.

За словами С.МАРАНГОСА, в корупційній операції на суму 11 млн. євро замішано п`ять членів виконкому УЄФА. Адвокат С.МАРАНГОСА Ніокліс НЕОКЛІУС підтвердив, що його клієнт може надати безліч документів, які підтверджують його слова. С.МАРАНГОС також готовий надати свідчення двох свідків, які, як він зазначає, брали безпосередню участь в корупційній змові. "Свідки готові дати свідчення суду під присягою, коли буде потрібно", - заявив С.МАРАНГОС.

Як відзначає Sueddeutsche Zeitung, серед підозрюваних у корупції членів виконкому УЄФА, прізвища яких передано С.МАРАНГОСОМ у редакцію, фігурують два спортивні чиновники, які раніше вже звертали на себе увагу у зв`язку з якимись сумнівними діями.

С.МАРАНГОС упродовж майже двох років безуспішно намагається звернути увагу офіційних представників УЄФА на свідоцтва корупції серед членів виконкому, які у нього є. Генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО заявив, у свою чергу, що не знає, хто такий С.МАРАНГОС.

Довідка УНІАН. Україна і Польща одержали право на проведення Євро-2012 у квітні 2007 року. Минулого року УЄФА затвердило організаторами турніру 4 польських і 4 українських міста.

