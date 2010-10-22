Результати матчів Ліги Європи
“Металіст” і “Динамо” перемогли
Відбувся третій тур групового раунду Ліги Європи:
Група A
Манчестер Сіті – Лех 3:1
Зальцбург - Ювентус 1:1
Після трьох турів Манчестер має 7 очок, Лех 4, Ювентус 3, Зальцбург 1
Група B
Атлетіко – Русенборг 3:0
Аріс - Байєр 0:0
Після трьох турів Байєр має 5 очок, Аріс і Атлетіко - по 4, Русенборг 3
Група C
Спортинг – Гент 5:1
Лілль - Левськи 1:0
Після трьох турів Спортинг має 9 очок, Лілль 4, Левськи 3, Гент 1
Група D
Вільяреал – ПАОК 1:0
Динамо (Загреб) - Брюгге 0:0
Після трьох турів Вільяреал має 6 очок, Динамо і ПАОК - по 4, Брюгге 2
Група E
Шериф – БАТЕ 0:1
Алкмаар - Динамо (Київ) 1:2
Після трьох турів БАТЕ має 7 очок, Динамо 4, Алкмаар і Шериф - по 3
Група F
Палермо – ЦСКА 0:3
Спарта - Лозанна-Спорт 3:3
Після трьох турів ЦСКА має 9 очок, Спарта 4, Палермо 3, Лозанна 1
Група G
Зеніт – Хайдук 2:0
Андерлехт - АЕК 3:0
Після трьох турів Зеніта має 9 очок, АЕК, Хайдук і Андерлехт - по 3
Група H
Янг Бойз – Оденсе 4:2
Штутгарт - Хетафе 1:0
Після трьох турів Штутгарт має 9 очок, Янг Бойз 6, Хетафе 3, Оденсе 0
Група I
Металіст – Сампдорія 2:1
Дебрецен - ПСВ 1:2
Після трьох турів ПСВ має 7 очок, Металіст 6, Сампдорія 4, Дебрецен 0
Група J
Борусія Д – ПСЖ 1:1
Карпати - Севілья 0:1
Після трьох турів ПСЖ має 7 очок, Севілья 6, Борусія 4, Карпати 0
Група K
Утрехт – Стяуа 1:1
Наполі - Ліверпуль 0:0
Після трьох турів Ліверпуль має 5 очок, Наполі і Утрехт - по 3, Стяуа 2
Група L
ЦСКА-Софія - Рапід (Відень) 0:2
Бешикташ - Порту 1:2
Після трьох турів Порту має 9 очок, Бешикташ 6, Рапіда 3, ЦСКА 0
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Четвертий тур відбудеться 4 листопада. Команди в ньому зіграють у тих самих парах, але на полі того, хто в третьому турі грав у гостях. Групи A-F гратимуть першими - о 20.00 по Києву, групи G-L - о 22.05