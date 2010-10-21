Клуби Суркіса і Коломойського можуть виключити з Прем’єр-ліги

Президент Прем’єр-ліги Віталій Данілов в інтерв’ю прес-службі прокоментував свою вчорашню заяву стосовно зриву тендеру з реалізації єдиного пакету телевізійних прав.

− Вчора була оприлюднена Ваша заява стосовно зриву тендеру з продажу телевізійних прав. Можете надати більш детальну інформацію з цього приводу?

− На жаль, тендер неможливо було провести через деструктивну позицію «Арсенала», «Динамо», «Дніпра» та «Кривбаса». Як відомо, рішення щодо проведення тендеру було прийняте на Загальних зборах чотирнадцятьма із шістнадцяти клубів (представник «Арсенала» утримався, представник «Кривбаса» був відсутній). Дирекції Прем’єр-ліги було доручено організувати процес підготовки тендеру. Крім того, рішенням Загальних зборів було створено Робочу групу з представників усіх, підкреслюю, клубів, яка збиралася двічі. Кожен з учасників мав можливість висловити свої пропозиції, і всі побажання були враховані. В цьому проекті позиція клубів була повністю захищена. Наприклад, якщо тендер за форс-мажорних обставин не відбудеться, права поверталися б клубам. Але, незважаючи на це, чотири клуби Прем’єр-ліги не виконали головної умови тендеру − не надали гарантійних листів про передачу своїх прав, тобто завадили формуванню єдиного пакету прав, який необхідно було винести на тендер. Зрозуміло, що за таких обставин проведення торгів стає неможливим. Хоча в Європі єдиний пул став нормою для абсолютної більшості футбольних ліг, включаючи такі як англійська, італійська, німецька, французька…

− Але ж фінансові умови для клубів, які не входять до офіційного пулу, кращі…

− …І ми зацікавлені, щоб всі клуби отримали б максимальний фінансовий зиск. Тому Загальні збори і вирішили провести відкритий тендер, результати якого були б вигідні всім без винятку клубам. І телеканал, який транслює домашні матчі клубів з так званого альтернативного пулу, міг вийти на відкритий тендер та виграти його.

− Які можливі наслідки?

− Згідно зі Статутом Прем’єр-ліги клуби повинні виконувати всі рішення Загальних зборів. У даному випадку мова йде про абсолютне ігнорування норм Статуту ПЛ. В результаті таких дій на клуби можуть бути накладені санкції аж до виключення зі складу Учасників Прем’єр-ліги.

Сподіваюсь, що наступні Загальні збори адекватним чином оцінять вчинки клубів, які не виконали рішення вищого органу управління Прем’єр-ліги.

− Тобто за невходження до загального пулу Дисциплінарний комітет ПЛ продовжить штрафувати клуби чи навіть позбавлятиме їх турнірних очок?

− Дисциплінарний комітет штрафує клуби не за невходження до пулу, а за порушення Регламенту змагань, в якому прописані норми щодо рекламних щитів, дикторського тексту, післяматчевих прес-конференцій тощо. А питання щодо пулу належить до виняткової компетенції Загальних зборів. Що ж стосується штрафів, накладених Дисциплінарним комітетом, то клуби з альтернативного пулу порушують Регламент з самого початку Чемпіонату. До речі, вони опротестували у КДК ФФУ накладені Дисциплінарним комітетом санкції. І після затяжної паузи Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ розглянув їхні претензії. Але з незрозумілих причин КДК й досі не надіслав до Прем’єр-ліги своє рішення, хоча повинен був це зробити майже місяць тому. При цьому ми двічі зверталися до голови КДК з відповідним клопотанням, мотивуючи це тим, що минули всі обумовлені Дисциплінарними правилами ФФУ терміни. Але ані рішення, ані відповіді від голови КДК отримано не було. У вівторок я був вимушений особисто звернутися з листом з цього приводу вже до президента ФФУ Суркіса. Знову ж таки − жодної реакції.

− Суркіс неодноразово заявляв, що не має впливу на Контрольно-дисциплінарний та Апеляційний комітети федерації…

− Голова КДК є чинним делегатом ФФУ і отримує за кожен проведений матч гонорар. Чим більше матчів, тим більше гонорарів. А кількість призначень на матчі залежить від Комітету делегатів ФФУ, який повністю підпорядкований президенту ФФУ. Тому чи є залежним голова КДК від Суркіса кожен може визначити сам.

− Таким чином, Ви можете впливати на Дисциплінарний комітет ПЛ? Адже у ньому працюють Ваші підлеглі…

− Не зовсім вірно. До складу Дисциплінарного комітету входить лише один працівник Прем’єр-ліги − виконавчий директор Максим Бондарев. Інші члени комітету є співробітниками кожного з клубів ліги. Невже ви гадаєте, що я можу на них впливати?!

− І останнє питання, але вже з іншої теми. У вівторок Апеляційний комітет ФФУ прийняв рішення стосовно матчу «Металіст» - «Карпати» дворічної давнини. Яка Ваша думка з цього приводу?

− Як на мене, рішення Апеляційного комітету було достатньо прогнозованим і фактично співпало з висновками КДК. Враховуючи ситуацію з футбольним правосуддям в Україні, інакше і бути не могло − спрацювала славнозвісна вертикаль влади в ФФУ. Ні «Металіст», ні «Карпати» не згодні з вердиктом КДК та АК і, на мій погляд, небезпідставно. Отже, остаточне рішення, переконаний, залишиться за Спортивним арбітражним судом у Лозанні.

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