Новий рейтинг ФІФА

Україна стрімко падає

Нічия з командою Канади (2:2) та поразка від збірної Бразилії (0:2) опустили збірну України на 9 позицій в новому рейтингу ФІФА, пише Champion Рейтинг ФІФА: 1 (1). Іспанія - 1881

2 (2). Нідерланди - 1683

3 (4). Бразилія - 1493

4 (3). Німеччина - 1481

5 (5). Аргентина - 1320

6 (6). Англія - 1205

7 (7). Уругвай - 1167

8 (8). Португалія - 1123

9 (11). Хорватія - 1086

10 (25). Росія - 1061

11 (9). Єгипет - 1034

12 (12). Греція - 1026

13 (14). Норвегія - 989

14 (10). Чилі - 931

15 (19). Словенія - 926

16 (13). Італія - 901

17 (20). Гана - 891

18 (27). Франція - 888

19 (23). Кот-д`Івуар - 871

20 (16). Словаччина - 865

21 (24). Австралія - 862

22 (15). Сербія - 861

23 (21). Швейцарія - 842

24 (17). Парагвай - 840

25 (18). США - 838

26 (40). Чорногорія - 827

27 (29). Данія - 799

28 (28). Мексика - 786

29 (21). Туреччина - 780

30 (30). Японія - 779 ...35 (26). Україна - 706.

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