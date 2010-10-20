Новий рейтинг ФІФА
Україна стрімко падає
Нічия з командою Канади (2:2) та поразка від збірної Бразилії (0:2) опустили збірну України на 9 позицій в новому рейтингу ФІФА, пише Champion
Рейтинг ФІФА:
1 (1). Іспанія - 1881
2 (2). Нідерланди - 1683
3 (4). Бразилія - 1493
4 (3). Німеччина - 1481
5 (5). Аргентина - 1320
6 (6). Англія - 1205
7 (7). Уругвай - 1167
8 (8). Португалія - 1123
9 (11). Хорватія - 1086
10 (25). Росія - 1061
11 (9). Єгипет - 1034
12 (12). Греція - 1026
13 (14). Норвегія - 989
14 (10). Чилі - 931
15 (19). Словенія - 926
16 (13). Італія - 901
17 (20). Гана - 891
18 (27). Франція - 888
19 (23). Кот-д`Івуар - 871
20 (16). Словаччина - 865
21 (24). Австралія - 862
22 (15). Сербія - 861
23 (21). Швейцарія - 842
24 (17). Парагвай - 840
25 (18). США - 838
26 (40). Чорногорія - 827
27 (29). Данія - 799
28 (28). Мексика - 786
29 (21). Туреччина - 780
30 (30). Японія - 779
...35 (26). Україна - 706.