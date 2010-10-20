“Арсенал” розтрощив “Шахтар”

Відбувся третій матч у групі Н групового раунду Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і лондонським "Арсеналом".

Арсенал - Шахтар 5:1 (Сонг 19, Насрі 42, Фабрегас 59 пен., Вілшер 65, Шамах 69 - Едуардо 80)

В другому матчі цієї ж групи Брага виграла у Партизана 2:0

Після трьох турів Арсенал має 9 очок, Шахтар 6, Брага 3, Партизан 0.

