“Арсенал” розтрощив “Шахтар”
13:03, 20 жовтня 2010Футбол 2012
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Гірники вперше програли у цьогорічній ЛЧ
Відбувся третій матч у групі Н групового раунду Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і лондонським "Арсеналом".
Арсенал - Шахтар 5:1 (Сонг 19, Насрі 42, Фабрегас 59 пен., Вілшер 65, Шамах 69 - Едуардо 80)
В другому матчі цієї ж групи Брага виграла у Партизана 2:0
Після трьох турів Арсенал має 9 очок, Шахтар 6, Брага 3, Партизан 0.
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