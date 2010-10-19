До кінця 2010 на “Олімпійському” набудують на 280 млн. грн.

Київ. 19 жовтня. УНІАН. Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» до кінця поточного року планує виконати будівельно-монтажних робіт з реконструкції НСК «Олімпійський» на суму 280 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ.

«Сума виконання сьогодні становить 666 млн. грн., залишок за контрактом (на поточний рік - УНІАН) – 280 млн. грн.», - сказав він. Президент «Київміськбуду» додав, що у компанії на сьогодні немає проблем з фінансуванням робіт з реконструкції спорткомплексу.

У свою чергу генеральний директор НСК «Олімпійський» Жітесс АРКІССАНДАШ повідомив, що сьогодні мали залити останній куб бетону для облаштування ригелів верхнього ярусу трибун VIP-зони, проте його буде залито сьогодні вночі. «Я підтверджую, що сьогодні буде залито останній куб бетону у ригелі верхнього ярусу VIP-зони», - сказав М.ГОЛИЦЯ.

Він відзначив, що «Київміськбуд» закінчить будівництво стадіону згідно з графіком, 30 червня 2011 року. «Ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб додати кількість субпідрядників, кількість працівників, переглянути технології ведення робіт», - сказав М.ГОЛИЦЯ.

За даними президента «Київміськбуду», сьогодні у реконструкції спорткомплексу зайнято більше 1,5 тис. працівників, 90 одиниць важкої техніки, 41 субпідрядна будівельна організація.

Як повідомляв УНІАН, раніше ХК «Київміськбуд» планував у 2010 році освоїти близько 1 млрд. грн. на реконструкції НСК «Олімпійський».

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням (№ 1586-р від 28 липня п.р.) збільшив загальну кошторисну вартість реконструкції існуючих і будівництва нових об`єктів НСК "Олімпійський" у Києві на 42% – з 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн. Загальна вартість будівельно-монтажних робіт за новим кошторисом становить 1 млрд. 736,784 млн. грн., обладнання – 349,051 млн. грн., пусконалагоджувальних робіт – 4,37 млн. грн.

Сьогодні у реконструкції задіяні три генпідрядники: АТ "ХК "Київміськбуд", ТОВ "АК Інжиніринг" і ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" (Дніпропетровськ).

