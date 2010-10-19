До кінця 2010 на “Олімпійському” набудують на 280 млн. грн.
Сьогодні вночі заллють останній куб бетону
Київ. 19 жовтня. УНІАН. Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» до кінця поточного року планує виконати будівельно-монтажних робіт з реконструкції НСК «Олімпійський» на суму 280 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ.
«Сума виконання сьогодні становить 666 млн. грн., залишок за контрактом (на поточний рік - УНІАН) – 280 млн. грн.», - сказав він. Президент «Київміськбуду» додав, що у компанії на сьогодні немає проблем з фінансуванням робіт з реконструкції спорткомплексу.
У свою чергу генеральний директор НСК «Олімпійський» Жітесс АРКІССАНДАШ повідомив, що сьогодні мали залити останній куб бетону для облаштування ригелів верхнього ярусу трибун VIP-зони, проте його буде залито сьогодні вночі. «Я підтверджую, що сьогодні буде залито останній куб бетону у ригелі верхнього ярусу VIP-зони», - сказав М.ГОЛИЦЯ.
Він відзначив, що «Київміськбуд» закінчить будівництво стадіону згідно з графіком, 30 червня 2011 року. «Ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб додати кількість субпідрядників, кількість працівників, переглянути технології ведення робіт», - сказав М.ГОЛИЦЯ.
За даними президента «Київміськбуду», сьогодні у реконструкції спорткомплексу зайнято більше 1,5 тис. працівників, 90 одиниць важкої техніки, 41 субпідрядна будівельна організація.
Як повідомляв УНІАН, раніше ХК «Київміськбуд» планував у 2010 році освоїти близько 1 млрд. грн. на реконструкції НСК «Олімпійський».
Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням (№ 1586-р від 28 липня п.р.) збільшив загальну кошторисну вартість реконструкції існуючих і будівництва нових об`єктів НСК "Олімпійський" у Києві на 42% – з 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн. Загальна вартість будівельно-монтажних робіт за новим кошторисом становить 1 млрд. 736,784 млн. грн., обладнання – 349,051 млн. грн., пусконалагоджувальних робіт – 4,37 млн. грн.
Сьогодні у реконструкції задіяні три генпідрядники: АТ "ХК "Київміськбуд", ТОВ "АК Інжиніринг" і ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" (Дніпропетровськ).