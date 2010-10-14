Україна розпочинає промо-кампанію до чемпіонату Європи

Київ. 14 жовтня. УНІАН. У найближчі три тижні розпочнеться європейська рекламна кампанія України до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Промо-ролики демонструватимуться в ефірі телеканалів Euronews та Eurosport.

Як повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012», про це в ході брифінгу у новому прес-центрі «Україна-2012» повідомив віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ.

За його словами, цим роликом наша держава презентуватиме себе як країну, в той час як за рекламну кампанію турніру відповідатиме УЄФА. «Я хочу, щоб було розуміння, що Україна представляє себе як країну, а УЄФА відповідає за рекламу чемпіонату як турніру», – підкреслив Б.КОЛЕСНИКОВ.

