Українська «молодіжка» - у фінальній частині Євро-2011

Молодіжна збірна України здобула право на участь у фінальній частині Чемпіонату Європи 2011 року.

У матчі-відповіді проти команди Голландії в Києві українська збірна програла з рахунком 0:2. Голи забивали Дост на 45 і Гооссенс на 57 хвилинах. Однак, виїзна перемога у Роттердамі з рахунком 3:1 дозволила українській збірній зіграти у фінальній частині чемпіонату Європи, який відбудеться в Данії у 2011 році.