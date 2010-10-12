На Україна-Нідерланди всі квитки продано

На матчі молодіжних команд України та Нідерландів за вихід на Євро-2011 очікується аншлаг.

Про це повідомляють джерела "Чемпіона".

Останні квитки було продано в обід вівторка, 12 жовтня.

Водночас, спекулянти вже продають квитки з націнкою у 30-40 гривень. У касах квитки кошутвали 10, 20, 30 і 40 гривень.

Нагадаємо, Україна прийме Нідерланди у вівторок, 12 жовтня, о 20:00 на стадіоні "Динамо" імені В. Лобановського.

