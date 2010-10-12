Янукович звільнить Колесникова?

Віце-прем’єр-міністр з питань підготовки до Євро-2012 Борис Колесников може позбутися своєї посади.

Про це повідомляють джерела Радіо Свобода.

Внаслідок відновлення чинності Конституції 1996 року, скорочення кількості віце-прем’єрів стало неминучим. Серед тих урядовців, що можуть бути звільнені, називають також Віктора Слауту, Володимира Сівковича та Віктора Тихонова. Водночас, в Адміністрації Президента та у парламентській фракції Партії регіонів кажуть, що пропозиції щодо скорочень в уряді ще не сформовані.

Президент Віктор Янукович скоріше погодиться на звільнення віце-прем’єр-міністра з підготовки до Євро-2012 Бориса Колеснікова, ніж на звільнення віце-прем’єра з питань регіональної політики Віктора Тихонова, повідомило джерело Радіо Свобода.

«Янукович, та люди в його адміністрації скоріше зацікавлені у зменшені впливу «групи Ахметова», ніж у загостренні відносин із «Луганською групою». З чого і витікає, що скоріше звільнять Бориса Колесникова ніж Віктора Тихонова», – каже джерело.

Водночас, в Адміністрації Президента говорять, що кадрові питання уряду, наразі, не обговорюються. Під час останньої зустрічі глави держави та керівника уряду йшлося про нагальні питання економічної та соціальної сфери, заявила Радіо Свобода заступник голови Адміністрації Президента Ганна Герман.

«Відбулася традиційна зустріч Президента України з Прем’єр-міністром. На ній Президент поставив два основні питання: терміни передачі до парламенту законопроектів, які будуть спрямовані на зменшення кількості ліцензій, дозволів, друге питання – це тема додаткових платних послуг для студентів. Але питання про якісь, будь які кадрові перестановки не стояло», – заявила вона.

