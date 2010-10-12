Україна не стримала Бразилію

Національна збірна України у товариському матчі, якій відбувся в англійському Дербі, програла команді Бразилії.

Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь п’ятиразових чемпіонів світу. В середині першої половини гри м’яч у ворота українців забив Дані Алвеш, на 64 хвилині відзначився Пато.

Ця поразка стала першою після того, як керманичем збірної став Юрій Калитвинцев. До цього під його керівництвом команда України зіграла внічию з Польщею 1:1, переграла Чилі 2:1 і розійшлася миром з Канадою 2:2.

