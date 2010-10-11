Шевченко не зіграє проти Бразилії
13:58, 11 жовтня 2010Футбол 2012
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Отримав мікротравму
Керманич національної збірної Юрій Калитвинцев на прес-конференції повідомив журналістам, що Андрій Шевченко не зможе взяти участь у товариській грі проти збірної Бразилії через ушкодження.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
«Андрій не готовий на всі сто відсотків, а відтак немає сенсу використовувати його. Річ у тім, що в матчі з канадцями Шевченко отримав мікротравму і ми вирішили його поберегти», – сказав Ю.Калитвинцев.
Як відомо, сьогодні в англійському місті Дербі відбудеться товариська гра між збірними України та Бразилії. Початок матчу о 21:30.
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