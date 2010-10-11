Шевченко не зіграє проти Бразилії

Керманич національної збірної Юрій Калитвинцев на прес-конференції повідомив журналістам, що Андрій Шевченко не зможе взяти участь у товариській грі проти збірної Бразилії через ушкодження.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

«Андрій не готовий на всі сто відсотків, а відтак немає сенсу використовувати його. Річ у тім, що в матчі з канадцями Шевченко отримав мікротравму і ми вирішили його поберегти», – сказав Ю.Калитвинцев.

Як відомо, сьогодні в англійському місті Дербі відбудеться товариська гра між збірними України та Бразилії. Початок матчу о 21:30.

