Українська «молодіжка» розбиває голандців на їх полі

Молодіжна збірна України переконливо переграла однолітків з Голандії у Роттердамі в першому матчі плей-офф відбору до фінальної частини Євро-2011.

Матч закінчився з рахунком 1:3. У першому таймі дублем на 2 і 6 хвилинах відзначився Кривцов. Після перерви перевагу українців на 73 хвилині з пенальті збільшив Коноплянка, а через 4 хвилини надію на позитивний для господарів загальний результат протистояння подарував де Йонг.

Матч-відповідь відбудеться у Києві 12 жовтня. Початок о 20:00.

