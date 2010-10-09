Україна ледь не програла Канаді

Україна − Канада − 2:2

Голи: 0:1 Джексон (12), 0:2 Хатчинсон (29), 1:2 Мілевский (59), 2:2 Тимощук (80).

Україна: П`ятов, Кучер, Мандзюк, Федецький, Романчук, Ротань (Алієв, 46), Гай (Гусєв, 46), Кулаков (Тимощук, 46), Шевченко (Худоб`як, 90), Воронін (Олійник, 46), Селезньов (Мілевський, 46).

Канада: Хіршфельд, Сталтері, Якович, Стрейт, де Йонг, Сімпсон (Накаджима-Фарран, 86), Хатчинсон, Берньє, Оксеан (Хабер, 73), Джексон, Болью-Буржо (Леджервуд, 67).

Попередження: Сталтері (86).



Керманич збірної України Юрій Калитвинцев своїм стартовим складом відверто натякнув: головні сили він приберігає на матч з Бразилією, що пройде через три дні в англійському містечку Дербі. Так, у запасі залишились Олександр Алієв, Анатолій Тимощук, Артем Мілевський, Олег Гусєв. Натомість в основі вийшли Євген Селезньов, Денис Кулаков, Руслан Ротань і Андрій Воронін.

Також із перших хвилин, що було цілком очікувано, з`явився Андрій Шевченко, для котрого цей поєдинок став 100-м під прапором національної команди. Із сердечної церемонії вшанування капітана команди й почався цей спарринг. Утім, канадці вийшли на поле з твердим наміром зіпсувати святковий настрій Шевченку та всім українцям.

І треба сказати, їм це дуже швидко вдалося. Спокійно витримавши достатньо кволий стартовий наступ господарів, гості почали сміливо переходити на українську територію. На 12-й хвилині Сімеон Джексон виконав хитрий навіс з району кута карного майданчика, м`яч зненацька полетів у ворота, де дуже невчасно послизнувся Андрій П`ятов − 0:1.

Підопічні Юрія Калитвинцева довго не могли второпати, як воно так сталося, а гра у них зовсім не клеїлася. До того, як гості подвоїли перевагу, з боку українців можна згадати хіба що непоганий дальній постріл Дениса Кулакова. Тим часом, на 29-й хвилині канадці вибігли у стрімку контратаку, що увінчалася точним проникаючим пасом Джоша Сімпсона на Атібу Хатчинсона. Той опинився віч-на-віч із П`ятовим, холоднокровно обвів кіпера і відправив м`яча в порожні ворота.

До перерви лише Андрій Шевченко одного разу опинився на гарній ударній позиції, але захисник завадив йому досягти мети. А загалом кіпер канадців Ларс Хіршфельд нудьгував. Однак уже на початку другого тайму йому довелося показати себе в усій красі. Олег Гусєв, що вийшов на заміну, «розстрілював» ворота з кількох метрів, та переграти візаві не зміг.

Треба зазначити, що Калитвинцев на другу половину гри випустив одразу всіх своїх джокерів − Алієва, Мілевського, Гусєва, Олійника та Тимощука. Рішучі заходи наставника дуже швидко принесли результат. На 59-й хвилині Гусєв видряпав м`яча в карній зоні й із розвороту влучив у штангу. На щастя, для українців на добиванні першим опинився Мілевський − 1:2. Щоправда, гості одразу ж могли відновити статус-кво, але Хатчинсон змарнував вихід сам на сам.



Дуже старався врятувати свій ювілейний матч Шевченко, намагався розбурхати партнерів запальний Алієв, підганяв команду вперед непохитний Тимощук. І зрештою на 80-й хвилині два останні таки організували другий гол українців. Півзахисник московського «Локомотива» від кутового прапорця викотив м`яча хавбеку мюнхенської «Баварії», чий удар став надто складним для Хіршфельда − 2:2. Цікаво, що для Тимощука, в чиєму активі тепер також 99 матчів у національній команді, це був лише другий гол за збірну.

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