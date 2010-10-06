Уболівальники Євро-2012 витратять у Польщі 300 млн. доларів

Варшава. 5 жовтня. УНІАН. Футбольні уболівальники за час проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році витратять у Польщі близько 300 млн. доларів.

За даними переданого УНІАН дослідження порталу money.pl, понад 170 млн. доларів (за нинішнім курсом 2,9) зароблять чотири міста-організатори чемпіонату, серед яких найбільше столична Варшава.

За оцінками експертів, які наводить портал, матчі Євро-2012 на стадіонах у Польщі подивляться майже 700 тисяч людей, більш як 400 тисяч з яких будуть іноземцями, котрі приїдуть до країни.

Матчі у спеціально організованих фан-зонах будуть дивитися близько 2,2 млн. глядачів.

Згідно з дослідженням, уболівальники щоденно будуть витрачати у Польщі від 40 доларів у випадку волонтерів до 500 у випадку VIP-ів.

Найбільшу частину в доходах принесуть звичайні уболівальники, які потратять майже 200 доларів в день (звичайні туристи, згідно з дослідженням, у Польщі витрачають в середньому майже 300 доларів в день – УНІАН).

Майже 65 млн. доларів уболівальники залишать у Варшаві, де відбудеться матч відкриття Євро-2012, два матчі групи А, четвертьфінал та півфінал.

Гданськ, де, крім трьох матчів групи С, відбудеться четверть-фінал заробить понад 40 млн. доларів.

Трохи більше 30 млн. доларів зароблять Познань та Вроцлав, де будуть по три групові матчі.

За підрахунками Money.pl, доходи UEFA від організації Євро-2012 становитимуть близько 1,46 млрд. євро.