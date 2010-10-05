Лубківський посварив Кернеса за затримку голландців

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Директор Турніру «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ сподівається, що форс-мажорна ситуація, в яку потрапив голландський клуб ПСВ «Ейндховен» 30 вересня у Харкові перед матчем Ліги Європи з місцевим «Металістом», надалі не повториться.

Про це М.ЛУБКІВСЬКИЙ сказав в інтерв’ю УНІАН, коментуючи результати своєї спеціальної зустрічі з виконуючим обов’язки Харківського міського голови Геннадієм КЕРНЕСОМ.

За словами директора Турніру, ця ситуація висвітлила серйозну проблему у сфері відповідальності влади Харкова з підготовки до Євро-2012, яку треба вирішувати.

Він пояснив, що «Ейндховен» подав скаргу до УЄФА у зв’язку з проблемами, які виникли у Харкові і несли загрозу зриву матчу. Через затори на дорогах автобус із командою ПСВ, ще однин автобус із уніформою та автомобіль з делегацією замість приїзду на стадіон за 2 години до початку гри, як вимагають правила, прибули за півгодини, автобус із спорядженням - за 20 хвилин. Тому навіть існувала вірогідність того, що футболісти «Ейндховена» вийдуть на розминку у формі «Металіста».

На думку М.ЛУБКІВСЬКОГО, рапорт ПСВ - це тривожний сигнал, і в інтересах міста - вже зараз подбати про превентивні заходи.

«Ситуація була форс-мажорною, і всі харків’яни були свідками, коли був заблокований рух в силу певних обставин. Наскільки я розумію, сьогодні ведеться реконструкція окружної дороги, і це, очевидно, була одна з основних причин, чому сталися такі затори. Але, з іншого боку, такі ситуації потрібно передбачати, їх потрібно прогнозувати, і потрібно створювати належні умови для пересування і команд, і уболівальників», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Відбулася дуже предметна розмова у міського голови, - зазначив він, - і я сподіваюся на розуміння з його боку, з боку команди міста Харкова». За словами директора Турніру, для того, щоб у майбутньому уникнути таких проблем, «сьогодні надзвичайно важливо запровадити автоматизовану систему управління дорожнім рухом у Харкові, систему виділених смуг, по яких зможе пересуватися, скажімо, сьогодні громадський транспорт, а під час самого турніру - команди і служби, які цього потребують, швидка допомога, міліція. Окрім того, дуже важливо, щоб була на належному рівні координація між усіма службами, залученими до організації транспорту».

При цьому М.ЛУБКІВСЬКИЙ наголосив, що «важливо й навіть добре, що ця ситуація сталася за два роки до початку турніру, тому є ще в нас час для того, щоб врахувати всі недоліки, всі прорахунки і запровадити ефективну систему управління транспортним рухом у Харкові».

«Тут важлива не критика заради критики, - додав він, - ця ситуація, очевидно, дискомфортна усім, тут важливо зробити правильні висновки і подумати, щоб у майбутньому таких ситуацій не траплялося».

Водночас він наголосив, що подібна ситуація стосується не лише Харкова.

«Я хотів би, щоб у вас не складалося враження, що, мовляв, у Харкова є проблеми, а в інших міст таких проблем немає. Вони є у кожному місті, і їх потрібно вирішувати. Ситуація хоча й вилилися в форс-мажор, вона, на жаль, є. Сьогодні вона сталася в Харкові, завтра може скластися в будь-якому іншому місті. Тому дуже ретельно слід зосередитися саме на операційних планах, на планах мобільності, на управлінських планах, і цю думку я сьогодні довів до мера міста і сподіваюся, що він мене почув», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.