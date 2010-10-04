УЄФА офіційно затвердив Київ місцем проведення фіналу Євро-2012

Мінськ. 4 жовтня. УНІАН. УЄФА офіційно затвердив Київ місцем проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який пройде в Україні і Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ за підсумками проведення засідання виконкому УЄФА, яке відбулося у столиці Білорусі.

Зокрема М.ПЛАТІНІ відзначив, що сьогодні на засіданні виконкому було офіційно затверджено, що перший матч фінальної частини Євро-2012 пройде у Варшаві, а фінальна гра відбудеться у Києві.

Президент УЄФА повідомив, що виконком ухвалив рішення про паритетний розподіл проведення матчів плей-офф фінальної частини чемпіонату. Зокрема, перший і другий чвертьфінальні матчі Євро-2012 відбудуться у польських Варшаві і Ґданьську, а третій і четвертий матчі цієї стадії – в українських Донецьку і Києві. Також, за словами президент УЄФА, відповідно до того самого паритетного принципу, перший півфінал Євро-2012 пройде у Донецьку, а другий півфінальний матч відбудеться у Варшаві.

Також за результатами мінського засідання виконкому стало відомо, що збірна України зіграє на Євро-2012 у групі D і проведе свої матчі в Києві та Донецьку.

Президент УЄФА сказав, що відповідно до ухваленого рішення, збірна Польщі гратиме в групі А. Вона візьме участь у матчі-відкритті Євро-2012, який відбудеться у Варшаві, в цьому ж місті збірна Польщі проведе свою другу гру в груповому турнірі, а третій матч зіграє у Вроцлаві.

У свою чергу збірна України, сказав М.ПЛАТІНІ, гратиме в групі D. Перший її матч відбудеться в Києві, а другий і третій - у Донецьку.

Також президент УЄФА повідомив, що на сьогоднішньому засіданні вирішено, що команди групи А проведуть свої матчі у Варшаві та Вроцлаві, команди групи В – у Харкові та Львові, групи С – у Гданську та Познані й групи D – у Києві та Донецьку.

М.ПЛАТІНІ розповів журналістам, що УЄФА приймав рішення про графік проведення матчів чемпіонату Європи 2012 року на підставі рекомендацій національних федерацій України та Польщі.

«Що стосується УЄФА, у нас практично вибору не було між різними містами», - сказав М.ПЛАТІНІ.

Він додав, що УЄФА просто слідував рекомендаціям національних футбольних асоціацій, тобто рішення про проведення матчів у визначених, зокрема, українських містах приймалися на підставі рекомендацій Федерації футболу України.

У свою чергу, президент ФФУ Григорій СУРКІС додав, що футбольна асоціація України ще під час тендерної заявки для проведення чвертьфінальних матчів заявляла Донецьк і Київ для півфіналу – Донецьк і для фіналу - Київ.

«Тому нічого надприродного не відбулося, просто експерти УЄФА і виконком на підставі їх висновків підтвердили можливість проведення цих матчів у конкретних містах», - сказав Г.СУРКІС.

