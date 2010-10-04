Спершу – Канада, лише потім – Бразилія

Керманич «синьо-жовтих» Юрій Калитвинцев дав традиційну прес-конференцію із початком збору перед контрольними матчами України проти Канади і Бразилії. Після цього відбулося відкрите тренування гравців національної команди.

Виконувач обов‘язків головного тренера збірної перш за все повідомив, що на базу в Кончі-Заспі прибули всі викликані: «У декого є невеликі ушкодження, але по-іншому у футболі не буває. Тим більше, що днями хлопці взяли участь у хороших іграх за свої клуби. Відтак мікротравми мають місце, але про серйозні ушкодження поки інформації немає. Увечері буде проведено медогляд, і ми матимемо повну картину. Сподіваємося, що все буде гаразд».

Калитвинцев наголосив на поступовому підході до завдань у найближчих спарингах. Оскільки перша гра - проти Канади, то й відповідно головні думки - саме про цей матч: «Хотілося б, щоби у цій зустрічі, крім результату, вдалося показати ще й добру гру. Певний час на підготовку є. Хлопці емоційно виснажені після роботи у клубах, тому нам необхідно вивести їх на якісний рівень. І, звісно, награвати певні моменти перед першим матчем, не забуваючи про другу зустріч».

Керманич збірної охарактеризував команду з країни кленового листка як організовану й атлетичну: «Я бачив три матчі за участю канадців: найчастіше вони грають за схемою «4-5-1». Цей колектив зібраний з футболістів, котрі грають в Європі, хай і не у провідних клубах. 17 із 18 гравців, котрі прибули до Києва, виступають у клубах Старого світу: шість − у Німеччині, по двоє − в Англії і Данії, по одній людині − в Норвегії, Португалії, Італії, Голландії, Туреччині, Шотландії та Фінляндії. У їхньому складі практично немає жодного корінного канадця - всі гравці «натуралізовані». Нас чекає непроста гра: північно-американці намагаються грати на контратаках, у їхньому складі є швидкі гравці, при цьому вони організовано працюють в обороні. Щоби наблизитися до успіху, нам доведеться докласти максимум зусиль»

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ щодо складу збірної Бразилії на матч з українцями, Юрій Калитвинцев звернув увагу на великий кадровий потенціал «пентакампеонів»: «Зважаючи на той список, що я бачив, з «основи» з невідомих мені причин відсутні лише 2-3 людини. Загалом на цей матч викликано комбінований склад, однак це дуже пристойний набір виконавців! До того ж, гадаю, не можна говорити про те, що у збірної Бразилії є другий склад. У цій країні можна дуже легко зібрати три збірних. Адже Бразилія − це завжди Бразилія».

У понеділок збірна України провела перше тренування, яке носило відновлювальний характер. Гравці, котрі напередодні зіграли за свої клуби, провели розминку з усіма і вирушили на реабілітаційні процедури. Ті ж, хто у неділю не грав, працювали у рамках ігрових серій. Тарас Михалик та Олег Гусєв не взяли участь у тренуванні, оскільки проходили медобстеження, Андрій Шевченко не зміг вийти на поле через те, що у матчі «Динамо» проти «Шахтаря» натер мозоль на нозі. Однак капітан збірної поспілкувався з мас-медіа і запевнив, що серйозних ушкоджень в нього немає. Відтак уже завтра Шевченко працюватиме разом з усіма. Рекордсмен «синьо-жовтих» за кількістю матчів і голів з особливим натхненням очікує найближчої зустрічі збірної: «Звісно, на поєдинок зі збірною Бразилії у нас буде особлива підготовка. Однак немає сенсу говорити про бразильців, адже спочатку на нас чекає гра з канадцями. До того, ж при своїх уболівальників. От ви кажете, що вас цікавить гра з Бразилією, а мені цікавіший матч з Канадою, адже якщо я вийду на поле, то ця гра стане для мене сотою за збірну України».

Нагадуємо, 8 жовтня збірна України зіграє з командою Канади на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Пряма трансляція цього матчу − на телеканалі «Інтер», о 20.45.

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