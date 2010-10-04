І.Суркіс: “Не збираюся нікуди йти”

В останні дні в засобах масової інформації з’явилася маса повідомлень із приводу майбутнього футбольного клубу «Динамо» (Київ). Висловлюються найрізноманітніші припущення, як щодо кандидатур можливого тренера команди, так і про те, що Ігор Суркіс може залишити посаду президента клубу. Кореспондент інформаційного відділу ФК «Динамо» звернувся за коментарем до самого Ігоря Суркіса.

- Чи мають підстави публікації в ЗМІ стосовно змін у керівництві «Динамо»?

- Зміни вже сталися. Я прийняв відставку головного тренера команди Валерія Газзаєва. Хочу, щоб усі зрозуміли мотиви цього рішення. Запрошуючи Валерія Газзаєва, я щиро сподівався, що цей висококваліфікований фахівець зможе підняти команду до рівня найкращих клубів Європи. Для цього тренеру були створені всі умови як стосовно його особистого контракту, так і щодо гравців, яких він хотів бачити в команді. На жаль, у нього не склалося. Я до останнього моменту вірив у Газзаєва і переконаний, що він дійсно прагнув побудувати нову команду. І лише тоді, коли стало зрозумілим, що цього не вдалося зробити, ми зійшлися на думці, що йому краще піти.

- Чи не було це рішення занадто поспішним чи занадто емоційним?

- Якби я піддався емоціям, то Газзаєв пішов би відразу після програшу «Аяксу» чи відразу ж після нічиєї з БАТЕ. Рішення було прийняте тоді, коли стало остаточно зрозуміло, що подальшої перспективи співпраці в нас немає.

- У цю неділю пройшло повідомлення про те, що ви готові залишити свою посаду президента «Динамо».

- Нічого подібного я нікому не казав. Інтерв’ю в мене брали по телефону, коли я був у стані стресу після прикрої поразки від «Шерифа». Мої слова були вирвані з контексту і неправильно інтерпретовані. Тому хочу офіційно заявити, що не збираюся нікуди йти. Так, сталася невдача, та були припущені помилки. Але хто, скажіть, не помиляється? Я вклав у «Динамо» окрім грошей частину свого життя, частину своєї душі. І буду й надалі це робити. Мине час, вгамуються пристрасті, помилки будуть проаналізовані, будуть зроблені висновки. У нас є команда – це показала гра з «Шахтарем». Головне – працювати у правильному напрямі.

- У пресі активно обговорюють кандидатури можливих тренерів «Динамо». Частіше за всіх називають імена Олега Блохіна й Леоніда Буряка, з якими ніби вже були проведені попередні переговори?

- Журналісти іноді не лише виривають слова з контексту, але й пишуть те, чого не було. Я ніде не називав імені нового тренера. Кандидатури Блохіна й Буряка можуть бути розглянуті разом із багатьма іншими. Якщо мене запитають про інших тренерів я скажу те ж саме. На сьогодні обов’язки головного тренера виконує Олег Лужний. Він буде працювати до тих пір, поки не буде прийнято рішення.

- Яке саме?

- Ви розумієте, що рішення про призначення тренера «Динамо» за кілька днів чи за кілька годин не приймається. В мене не було «запасних варіантів» під час роботи Валерія Газзаєва. Вважаю, що якби я тоді почав шукати тренера йому на заміну, це було б непорядно з мого боку. Тепер же в нас є час подумати, провести переговори з тими тренерами, які нам будуть цікаві. Можливо, нічого й не доведеться змінювати, якщо під керівництвом Олега Лужного команда буде грати так, як усі від неї чекають.

- А якщо не буде?

- Сьогодні шанс є в усіх. І в наявних у «Динамо» футболістів, які можуть показати все, на що вони здатні, і у тренерів, які працюють із командою. Гадаю, що вже найближчий час покаже, в якому напрямі й нам рухатися. Але поспішати і приймати рішення під впливом емоцій ніхто не буде.

- А щодо вашої відставки з посади президента клубу?

- Ще раз повторюю, про жодну відставку я не казав. Я казав про те, що не знімаю із себе відповідальності за поразку від «Шерифа». Казав про те, що вкладаю у клуб величезні гроші й буду це робити й надалі. Команда нічого не потребує, всі умови для підготовки є, усі контракти з гравцями і тренерами неухильно дотримуються. Додам до цього, що в найближчих планах клубу створення нормальних умов для вболівальників. Як тільки буде готовий Олімпійський стадіон у Києві, і ми зможемо там грати, клуб розпочне чи будівництво нового стадіону, якщо нам дадуть у Києві землю, чи реконструкцію нинішньої динамівської арени. Чому не зробили цього раніше? Тому що грати окрім нинішнього стадіону нам у Києві зараз нема де. Якби було де, ми би вже розпочали будівництво нового клубного стадіону. Попереджаючи наступне питання відразу скажу, що продавати «Динамо» я не збираюся. Також не збираюся здавати його комусь в оренду, просити у когось матеріальної допомоги й тому подібне. Повірте, ми у клубі вирішимо свої проблеми, і нам не буде соромно перед нашими вболівальниками. Гра з «Шахтарем» показала, що й у сьогоднішньому складі «Динамо» може грати гідно. А шлях до поліпшення гри ми будемо шукати зважено, добре все обміркувавши, і не піддаючись емоціям.

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)