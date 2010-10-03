«Шахтар» переграв «Динамо»
20:53, 03 жовтня 2010Футбол 2012
0 0
Донецький «Шахтар» у матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги на «Донбас Арені» переграв київське «Динамо» з рахунком 2:0... Перший м’яч у грі на 64-й хвилині забив Луіс Адріано, закріпив успіх «гірників» Алекс Тейшейра на 2-й компенсованій хвилині матчу...
Донецький «Шахтар» у матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги на «Донбас Арені» переграв київське «Динамо» з рахунком 2:0. Перший м’яч у грі на 64-й хвилині забив Луіс Адріано, закріпив успіх «гірників» Алекс Тейшейра на 2-й компенсованій хвилині матчу.
Інші матчі 12-го туру закінчились з таким результатом:
1 жовтня:
Металург (З) – Дніпро 0:3
2 жовтня:
Іллічівець – Оболонь 1:0
Зоря – Ворскла 1:1
Арсенал – Металург (Д) 3:1
Волинь – Таврія 2:2
3 жовтня:
Севастополь – Кривбас 2:2
Карпати – Металіст 0:1
Таким чином, «гірники» набрали 31 очко і збільшили свій відрив від киян до 5 очок. Третім у турнірній таблиці йде «Дніпро» з Дніпропетровська, яке має у своєму активі 23 очка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter