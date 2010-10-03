«Шахтар» переграв «Динамо»

Донецький «Шахтар» у матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги на «Донбас Арені» переграв київське «Динамо» з рахунком 2:0. Перший м’яч у грі на 64-й хвилині забив Луіс Адріано, закріпив успіх «гірників» Алекс Тейшейра на 2-й компенсованій хвилині матчу.

Інші матчі 12-го туру закінчились з таким результатом:

1 жовтня:

Металург (З) – Дніпро 0:3

2 жовтня:

Іллічівець – Оболонь 1:0

Зоря – Ворскла 1:1

Арсенал – Металург (Д) 3:1

Волинь – Таврія 2:2

3 жовтня:

Севастополь – Кривбас 2:2

Карпати – Металіст 0:1

Таким чином, «гірники» набрали 31 очко і збільшили свій відрив від киян до 5 очок. Третім у турнірній таблиці йде «Дніпро» з Дніпропетровська, яке має у своєму активі 23 очка.

