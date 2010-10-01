До Євро-2012 в Україні буде 17 тренувальних центрів

Київ. 1 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Києві було презентовано каталог базових тренувальних центрів для команд-учасниць фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.



Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ повідомив, що до цього каталогу увійшли заклади, рекомендовані для розміщення команд, а також тренувальні бази та тренувальні поля, які команди можуть використовувати під час турніру на території Україні й Польщі.

До каталогу увійшло 38 базових тренувальних центрів команд-учасниць турніру – 17 в Україні і 21 – у Польщі.



«Робота над цим каталогом розпочалась ще під час подачі Україною заявки на участь у проведенні фінальної частини чемпіонату Європи. Загалом було проінспектовано 50 тренувальних центрів, з них обрано 17 найкращих», – заявив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, бази розташовані не лише поблизу приймаючих міст, а й по всій території України, що надає унікальні можливості цим містам заявити про себе. «На нашу думку, як організаторів турніру, це дуже важливо з точки зору промоції України», – сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Начальник відділу МОК «ЄВРО-2012 Україна» по роботі з тренувальними центрами Володимир ХИЛИНСЬКИЙ підкреслив, що кожна база відповідає критеріям УЄФА, зокрема, за якістю готелів на рівні 4-5 зірок, за кількістю номерів, належних побутових умови для довготривалого перебування і за об’єктами інфраструктури для тренувань, які мають знаходитись поблизу готелю.

«Деякі бази ще не повністю готові до прийому команд, але в нас ще є достатньо часу для того, щоб підготувати і привести їх у відповідність до вимог УЄФА», – зазначив директор турніру Євро-2012 в Україні. М.ЛУБКІВСЬКИЙ зауважив, що каталог не є остаточним. МОК «ЄВРО 2012 Україна» продовжує працювати над електронною версією каталогу, яка щоквартально оновлюватиметься. «Сьогодні у нашому резерві ще знаходиться орієнтовно 6-7 баз, які не увійшли до цього каталогу. Я нагадаю, що мова йде про основні тренувальні центри. У електронній версії ви зможете знайти інформацію про ті додаткові бази, які з’явилися для використання командами», – запевнив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Директор Департаменту МОК «ЄВРО 2012 Україна» з організації заходів турніру Юрій БАРБАШ звернувся до власників тих потенційних об’єктів, які хотіли б запропонувати їх як базові тренувальні табори. «Якщо у Вас виникне зацікавленість у співпраці, я б дуже просив звернутися до місцевого оргкомітету, до Володимира ХИЛИНСЬКОГО, який відповідає саме за цей напрямок. Ми із задоволенням приїдемо, розкажемо і сподіваємось, що у нас вийде взаємовигідна співпраця», – сказав він.

Електронна версія каталогу вже найближчим часом буде доступна кожному на офіційному сайті УЄФА (uefa.com).