Результати жеребкування 1/8 Кубка України
16:48, 01 жовтня 2010Футбол 2012
0 0
Зіграють 27 жовтня
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Пари учасників цієї стадії змагання мають такий вигляд:
ФК "Полтава" - "Шахтар" (Донецьк)
"Карпати" (Львів) - "Ворскла" (Полтава)
"Фенікс-Іллічівець" (Калініно) - "Металург" (Запоріжжя)
ПФК "Севастополь" - "Динамо" (Київ)
ПФК "Олександрія" - "Арсенал" (Київ)
"Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка) - "Зоря" (Луганськ)
"Сталь" (Алчевськ) - "Волинь" (Луцьк)
"Кремінь" (Кременчук) - "Дніпро" (Дніпропетровськ)
Матчі відбудуться 27 жовтня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter