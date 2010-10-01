Суркіс прийняв відставку Газзаєва

Київ. 1 жовтня. УНІАН. Президент футбольного клубу "Динамо" (Київ) Ігор СУРКІС прийняв відставку головного тренера команди Валерія ГАЗЗАЄВА.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

І.СУРКІС подякував тренеру за співпрацю та побажав успіхів у подальшій роботі.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня після стартового матчу «Динамо» у груповому етапі цьогорічного розіграшу Ліги Європи проти білоруського «БАТЕ», якій закінчився внічию 2:2, В.ГАЗЗАЄВ подав прохання про відставку. Однак тоді І.СУРКІС прохання тренера відхилив.

30 вересня “Динамо” програла у другому турі групового турніру Ліги Європи “Шерифу” з Молдови з рахунком 0:2.

