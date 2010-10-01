Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Україна відстає від Росії і Португалії

Нова таблиця коефіцієнтів УЄФА: 1. Англія - 6.214 - сезон 2010/2011; 73.642 - за 5 сезонів; 6/7 - клуби, які грають у єврокубках

2. Іспанія - 4.500; 68.615; 7/7

3. Німеччина - 6.000; 59.770; 6/6

4. Італія - 5.285; 54.266; 7/7

5. Франція - 4.250; 47.178; 5/6

6. Португалія - 6.000; 38.796; 4/5

7. Росія - 4.750; 38.541; 4/6

8. УКРАЇНА - 3.583; 37.383; 4/6

9. Туреччина - 3.400; 33.850; 2/5

10. Нідерланди - 4.666; 33.629; 5/6 Champion



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