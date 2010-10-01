Шевченко: “Це на сьогоднішній момент наша гра...”

Після матчу з «Шерифом» футболісти «Динамо» покидали поле пригніченими. Лише капітан Андрій ШЕВЧЕНКО знайшов у собі сили підійти до сектора з уболівальниками та подякувати їм за підтримку, а після матчу дати коментар із приводу гри команди.

- У нас через два дні важлива гра, тому нехай усі хлопці йдуть до автобусу.

- Незвично було бачити велику кількість індивідуальних помилок. З чим це пов`язано?

- Що-небудь коментувати я не буду. Те, що ви бачили, - це на сьогоднішній момент наша гра, яку ми змогли показати. У нас не було ніякої гри - ані індивідуальної, ані командної. Ніякої.

Перед від`їздом команди до аеропорту короткий коментар дав Артем МІЛЕВСЬКИЙ:

- Просто потрібно привітати «Шериф» із перемогою. Буде ще матч у Києві, тому не варто поспішати з висновками.

- Артем, як ти вважаєш, команда взагалі керована?

- Гадаю, так.

- Що сказав Газзаєв після матчу?

- Сказав, що потрібно готуватися до матчу з «Шахтарем». Має відбутися цікава гра.

- Встигнете відновитися?

- Так.

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ), з Тирасполя

