Шевченко: “Це на сьогоднішній момент наша гра...”
Нічого більше коментувати не став
Після матчу з «Шерифом» футболісти «Динамо» покидали поле пригніченими. Лише капітан Андрій ШЕВЧЕНКО знайшов у собі сили підійти до сектора з уболівальниками та подякувати їм за підтримку, а після матчу дати коментар із приводу гри команди.
- У нас через два дні важлива гра, тому нехай усі хлопці йдуть до автобусу.
- Незвично було бачити велику кількість індивідуальних помилок. З чим це пов`язано?
- Що-небудь коментувати я не буду. Те, що ви бачили, - це на сьогоднішній момент наша гра, яку ми змогли показати. У нас не було ніякої гри - ані індивідуальної, ані командної. Ніякої.
Перед від`їздом команди до аеропорту короткий коментар дав Артем МІЛЕВСЬКИЙ:
- Просто потрібно привітати «Шериф» із перемогою. Буде ще матч у Києві, тому не варто поспішати з висновками.
- Артем, як ти вважаєш, команда взагалі керована?
- Гадаю, так.
- Що сказав Газзаєв після матчу?
- Сказав, що потрібно готуватися до матчу з «Шахтарем». Має відбутися цікава гра.
- Встигнете відновитися?
- Так.