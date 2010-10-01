“Чорний” день України в Лізі Європи
Відбулись матчі другого туру групового раунду Ліги Європи. Усі три клуби, що представляють Україну в цьому турнірі, програли своїм суперникам з однаковим рахунком 0:2...
Відбулись матчі другого туру групового раунду Ліги Європи. Усі три клуби, що представляють Україну в цьому турнірі, програли своїм суперникам з однаковим рахунком 0:2...
Група А
Лех - Зальцбург 2:0
Манчестер Сіті - Ювентус 1:1
Після двох турів Лех і Манчестер мають по 4 очки, Ювентуса - 2, Зальцбург 0
Група B
Русенборг - Аріс 2:1
Атлетіко - Байєр 1:1
Після двох турів Байєр має 4 очки, Русенборг і Аріс - по 3, Атлетіко 1
Група C
Гент - Лілль 1:1
Спортинг - Левські 5:0
Після двох турів Спортинг має 6 очок, Левські - 3, Лілль і Гент - по 1
Група D
ПАОК - Динамо (Загреб) 1:0
Вільяреал - Брюгге 2:1
Після двох турів ПАОК має 4 очки, Динамо і Вільяреал - по 2, Брюгге 1
Група E
БАТЕ - Алкмаар 4:1
Шериф - Динамо 2:0
Після двох турів БАТЕ має 4 очки, Алкмаар і Шериф - по 3, Динамо 1
Група F
Палермо - Лозанна-Спорт 1:0
ЦСКА - Спарта 3:0
Після двох турів ЦСКА має 6 очок, Спарта і Палермо - по 3, Лозанна 0
Група G
Хайдук - Андерлехт 1:0
Зеніт - АЕК 4:2
Після двох турів Зеніт має 6 очок, АЕК і Хайдук - по 3, Андерлехт 0
Група H
Оденсе - Штутгарт 1:2
Янг Бойз - Хетафе 2:0
Після двох турів Штутгарт має 6 очок, Янг Бойз і Хетафе - по 3, Оденсе 0
Група I
Металіст - ПСВ 0:2
Сампдорія - Дебрецен 1:0
Після двох турів Сампдорія і ПСВ мають по 4 очки, Металіст 3, Дебрецен 0
Група J
Борусія - Севілья 0:1
ПСЖ - Карпати 2:0
Після двох турів ПСЖ має 6 очок, Севілья і Борусія - по 3, Карпати 0
Група K
Утрехт - Ліверпуль 0:0
Стяуа - Наполі 3:3
Після двох турів Ліверпуль має 4 очки, Наполі і Утрехт - по 2, Стяуа 1
Група L
ЦСКА-Софія - Порту 0:1
Рапід (Відень) - Бешикташ 1:2
Після двох турів Порту і Бешикташ мають по 6 очок, ЦСКА і Рапід - по 0
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Матчі третього туру відбудуться 21 жовтня
...о 19:00
Група G. Зеніт – Хайдук, Андерлехт - АЕК
Група H. Янг Бойз – Оденсе, Штутгарт - Хетафе
Група I. Металіст – Сампдорія, Дебрецен - ПСВ
Група J. Борусія Д – ПСЖ, Карпати - Севілья
Група K. Утрехт – Стяуа, Наполі - Ліверпуль
Група L. ЦСКА-Софія - Рапід (Відень), Бешикташ - Порту
...о 21:05
Група A. Манчестер Сіті – Лех, Зальцбург - Ювентус
Група B. Атлетіко – Русенборг, Аріс - Байєр
Група C. Спортинг – Гент, Лілль - Левські
Група D. Вільяреал – ПАОК, Динамо (Загреб) - Брюгге
Група E. Шериф – БАТЕ, Алкмаар - Динамо (Київ)
Група F. Палермо – ЦСКА, Спарта - Лозанна-Спорт