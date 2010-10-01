“Чорний” день України в Лізі Європи

Відбулись матчі другого туру групового раунду Ліги Європи. Усі три клуби, що представляють Україну в цьому турнірі, програли своїм суперникам з однаковим рахунком 0:2...

Група А

Лех - Зальцбург 2:0

Манчестер Сіті - Ювентус 1:1

Після двох турів Лех і Манчестер мають по 4 очки, Ювентуса - 2, Зальцбург 0

Група B

Русенборг - Аріс 2:1

Атлетіко - Байєр 1:1

Після двох турів Байєр має 4 очки, Русенборг і Аріс - по 3, Атлетіко 1

Група C

Гент - Лілль 1:1

Спортинг - Левські 5:0

Після двох турів Спортинг має 6 очок, Левські - 3, Лілль і Гент - по 1

Група D

ПАОК - Динамо (Загреб) 1:0

Вільяреал - Брюгге 2:1

Після двох турів ПАОК має 4 очки, Динамо і Вільяреал - по 2, Брюгге 1

Група E

БАТЕ - Алкмаар 4:1

Шериф - Динамо 2:0

Після двох турів БАТЕ має 4 очки, Алкмаар і Шериф - по 3, Динамо 1

Група F

Палермо - Лозанна-Спорт 1:0

ЦСКА - Спарта 3:0

Після двох турів ЦСКА має 6 очок, Спарта і Палермо - по 3, Лозанна 0

Група G

Хайдук - Андерлехт 1:0

Зеніт - АЕК 4:2

Після двох турів Зеніт має 6 очок, АЕК і Хайдук - по 3, Андерлехт 0

Група H

Оденсе - Штутгарт 1:2

Янг Бойз - Хетафе 2:0

Після двох турів Штутгарт має 6 очок, Янг Бойз і Хетафе - по 3, Оденсе 0

Група I

Металіст - ПСВ 0:2

Сампдорія - Дебрецен 1:0

Після двох турів Сампдорія і ПСВ мають по 4 очки, Металіст 3, Дебрецен 0

Група J

Борусія - Севілья 0:1

ПСЖ - Карпати 2:0

Після двох турів ПСЖ має 6 очок, Севілья і Борусія - по 3, Карпати 0

Група K

Утрехт - Ліверпуль 0:0

Стяуа - Наполі 3:3

Після двох турів Ліверпуль має 4 очки, Наполі і Утрехт - по 2, Стяуа 1

Група L

ЦСКА-Софія - Порту 0:1

Рапід (Відень) - Бешикташ 1:2

Після двох турів Порту і Бешикташ мають по 6 очок, ЦСКА і Рапід - по 0

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Матчі третього туру відбудуться 21 жовтня

...о 19:00

Група G. Зеніт – Хайдук, Андерлехт - АЕК

Група H. Янг Бойз – Оденсе, Штутгарт - Хетафе

Група I. Металіст – Сампдорія, Дебрецен - ПСВ

Група J. Борусія Д – ПСЖ, Карпати - Севілья

Група K. Утрехт – Стяуа, Наполі - Ліверпуль

Група L. ЦСКА-Софія - Рапід (Відень), Бешикташ - Порту

...о 21:05

Група A. Манчестер Сіті – Лех, Зальцбург - Ювентус

Група B. Атлетіко – Русенборг, Аріс - Байєр

Група C. Спортинг – Гент, Лілль - Левські

Група D. Вільяреал – ПАОК, Динамо (Загреб) - Брюгге

Група E. Шериф – БАТЕ, Алкмаар - Динамо (Київ)

Група F. Палермо – ЦСКА, Спарта - Лозанна-Спорт