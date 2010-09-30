До Євро-2012 міліціонери заговорять англійською

Київ. 30 вересня. УНІАН. Заступник міністра внутрішніх справ Віктор РАТУШНЯК заявляє, що близько 40 тисяч міліціонерів оволодіють розмовною англійською мовою до початку Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Як сказав В.РАТУШНЯК, на сьогодні цивільні заклади освіти готові забезпечити курс англійської мови для 26 тисяч міліціонерів. Крім цього, за його словами, у міліцейських закладах освіти зможуть вчити англійську ще 12 тисяч міліціонерів.

Таким чином, сказав він, «38-40 тисяч працівників міліції до початку Євро-2012 будуть володіти розмовною англійською мовою, щоб вони могли підказати, направити людей, дати їм конкретну відповідь».

Заступник міністра також додав, що саме близько 40 тисяч міліціонерів буде задіяно для охорони громадського порядку у чотирьох містах - учасниках чемпіонату.

