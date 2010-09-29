МОК представить каталог тренувальних центрів Євро-2012

Київ. 29 вересня. УНІАН. У п’ятницю, 1 жовтня, відбудеться презентація Каталогу базових тренувальних центрів для команд-учасниць фінальної частини Євро-2012.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Місцевого організаційного комітету Євро-2012.

За повідомленням, рекомендовані базові табори для команд-учасниць фінальної частини Євро-2012, які ввійшли до Каталогу – це місця для розміщення збірних команд під час Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про базові тренувальні табори України та Польщі, які ввійшли до Каталогу, критерії їх відбору та головні вимоги можна буде дізнатись під час прес-конференції з нагоди презентації.



Прес-конференція відбудеться за участі Директора Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, Директора Департаменту МОК «Євро-2012 Україна» з організації заходів Турніру Юрія БАРБАША, начальника відділу МОК «Євро-2012 Україна» по роботі з тренувальними центрами Володимира ХИЛИНСЬКОГО, а також представників Національного агентства України з підготовки та проведення Євро-2012.

