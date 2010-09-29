Хто покаже “Шахтар” – “Динамо”

Перелік телетрансляцій 12-го туру

Усі матчі 12-го туру української Прем`єр-ліги транслюватимуться на телебаченні. Про це пише Champion з посиланням на офіційний сайт УПЛ. 12тур 1 жовтня

"Металург" З - "Дніпро" - 19-00 ("Футбол") 2 жовтня

"Іллічівець" - "Оболонь" - 13:00 ("Футбол")

"Зоря" - "Ворскла" - 15:00 ("Перший")

"Арсенал" - "Металург" Д - 16:00 ("2+2")

"Волинь" - "Таврія" - 19:00 ("2+2") 3 жовтня

"Севастополь" - "Кривбас" - 14:00 ("Перший")

"Карпати" - "Металіст" - 16:00 ("Футбол")

"Шахтар" - "Динамо" - 19:00 - ("Україна")



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