Хто покаже “Шахтар” – “Динамо”
11:32, 29 вересня 2010Футбол 2012
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Перелік телетрансляцій 12-го туру
Усі матчі 12-го туру української Прем`єр-ліги транслюватимуться на телебаченні.
Про це пише Champion з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
12тур
1 жовтня
"Металург" З - "Дніпро" - 19-00 ("Футбол")
2 жовтня
"Іллічівець" - "Оболонь" - 13:00 ("Футбол")
"Зоря" - "Ворскла" - 15:00 ("Перший")
"Арсенал" - "Металург" Д - 16:00 ("2+2")
"Волинь" - "Таврія" - 19:00 ("2+2")
3 жовтня
"Севастополь" - "Кривбас" - 14:00 ("Перший")
"Карпати" - "Металіст" - 16:00 ("Футбол")
"Шахтар" - "Динамо" - 19:00 - ("Україна")
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