“Шахтар” здобуває другу перемогу у Лізі чемпіонів
11:04, 29 вересня 2010Футбол 2012
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Донецький “Шахтар” у матчі другого туру Ліги чемпіонів в групі Н переграв португальську “Брагу” на її полі з рахунком 3:0...
Донецький “Шахтар” у матчі другого туру Ліги чемпіонів в групі Н переграв португальську “Брагу” на її полі з рахунком 3:0.
Усі голи в матчі були забиті в другому таймі, на 56 та 72 хвилинах відзначився Луіс Адріано, а на 92 хвилині матчу переможну крапку з пенальті поставив Дуглас Коста.
У паралельному матчі лондонський “Арсенал” переміг сербський “Партизан” у Белграді 3:1. Таким чином, після двох турів лідерами групи є “Арсенал” і “Шахтар”, які проведуть перше очне протистояння 19 жовтня в Лондоні.
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