“Шахтар” здобуває другу перемогу у Лізі чемпіонів

Донецький “Шахтар” у матчі другого туру Ліги чемпіонів в групі Н переграв португальську “Брагу” на її полі з рахунком 3:0.

Усі голи в матчі були забиті в другому таймі, на 56 та 72 хвилинах відзначився Луіс Адріано, а на 92 хвилині матчу переможну крапку з пенальті поставив Дуглас Коста.

У паралельному матчі лондонський “Арсенал” переміг сербський “Партизан” у Белграді 3:1. Таким чином, після двох турів лідерами групи є “Арсенал” і “Шахтар”, які проведуть перше очне протистояння 19 жовтня в Лондоні.

