Україна таки зіграє з Бразилією?

Національна збірна України 11 жовтня в англійському Дербі проведе товариський матч з п’ятиразовими чемпіонами світу збірною Бразилії.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Бразилії, гра відбудеться на полі клубного стадіону команди «Дербі Каунті» «Прайд Парк Стедіум», та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

На жовтневі товариські поєдинки проти збірних ОАЕ (7 жовтня в Абу-Дабі) та України головний тренер «Селесао» Мано Менезеш викликав 23 гравці.

Воротарі: Віктор («Греміо»), Жефферсон («Ботафого»), Нето («Атлетико Паранаенсе»).

Захисники: Адріано («Барселона»), Андре Сантуш («Фенербахче»), Маріано («Флуміненсе»), Алекс («Челсі»), Давид Луіз («Бенфіка»), Ревер («Атлетико Мінейру»), Тьягу Сілва («Мілан»).

Півзахисники: Карлос Едуардо («Рубін»), Эліаш («Коринтіанс»), Лейва («Ліверпуль»), Рамірес («Челсі»), Коутіньо («Интер»), Сандро («Тоттенхем»), Жуліано («Интернасіональ»), Уеслі («Вердер»).

Нападаники: Робіньо, Пато (обидва – «Мілан»), Андре Феліпе («Динамо» Київ), Нілмар («Вільярреал»).

Інформаційний центр «Україна-2012»

