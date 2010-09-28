Україна таки зіграє з Бразилією?
11 жовтня в Англії
Національна збірна України 11 жовтня в англійському Дербі проведе товариський матч з п’ятиразовими чемпіонами світу збірною Бразилії.
Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Бразилії, гра відбудеться на полі клубного стадіону команди «Дербі Каунті» «Прайд Парк Стедіум», та розпочнеться о 21:45 за київським часом.
На жовтневі товариські поєдинки проти збірних ОАЕ (7 жовтня в Абу-Дабі) та України головний тренер «Селесао» Мано Менезеш викликав 23 гравці.
Воротарі: Віктор («Греміо»), Жефферсон («Ботафого»), Нето («Атлетико Паранаенсе»).
Захисники: Адріано («Барселона»), Андре Сантуш («Фенербахче»), Маріано («Флуміненсе»), Алекс («Челсі»), Давид Луіз («Бенфіка»), Ревер («Атлетико Мінейру»), Тьягу Сілва («Мілан»).
Півзахисники: Карлос Едуардо («Рубін»), Эліаш («Коринтіанс»), Лейва («Ліверпуль»), Рамірес («Челсі»), Коутіньо («Интер»), Сандро («Тоттенхем»), Жуліано («Интернасіональ»), Уеслі («Вердер»).
Нападаники: Робіньо, Пато (обидва – «Мілан»), Андре Феліпе («Динамо» Київ), Нілмар («Вільярреал»).