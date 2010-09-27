Результати матчів 11-го туру УПЛ

“Шахтар” і “Динамо” йдуть у відрив

У матчах 11-го туру чемпіонату України з футболу відбулись матчі: Оболонь - Волинь 0:1 (Ващук 83 пен.) Динамо - Арсенал 3:2 (Гусєв 9, Мілевський 25, Ярмоленко 84 - Шацьких 62, Старгородський 87) Ворскла - Металург З 2:1 (Далкку 21, Безус 34 - Аржанов 57) Дніпро - Кривбас 1:1 (Селезньов 20 - Іващенко 53). Металург Д - Зоря 1:1 (Лазич 68 - Силюк 41). Таврія - Карпати 3:1 (Корнєв 10, Ідахор 32, 70 - Зеньов 14). Раніше зіграли: Металіст - Шахтар 1:2 (Тайсон 56 – Едуардо 71, Мхітарян 90+4) Іллічівець - Севастополь 4:2 (Ярошенко 29, Пуканич 55, Яценко 61, Антонов 90+1- Левандовський 26 пен., Ківа 90+2)



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