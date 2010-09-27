Результати матчів 11-го туру УПЛ

17:42, 27 вересня 2010
Футбол 2012
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“Шахтар” і “Динамо” йдуть у відрив

У матчах 11-го туру чемпіонату України з футболу відбулись матчі:

Оболонь - Волинь 0:1 (Ващук 83 пен.)

Динамо - Арсенал 3:2 (Гусєв 9, Мілевський 25, Ярмоленко 84 - Шацьких 62, Старгородський 87)

Ворскла - Металург З 2:1 (Далкку 21, Безус 34 - Аржанов 57)

Дніпро - Кривбас 1:1 (Селезньов 20 - Іващенко 53).

Металург Д - Зоря 1:1 (Лазич 68 - Силюк 41).

Таврія - Карпати 3:1 (Корнєв 10, Ідахор 32, 70 - Зеньов 14).

Раніше зіграли:

Металіст - Шахтар 1:2 (Тайсон 56 – Едуардо 71, Мхітарян 90+4)

Іллічівець - Севастополь 4:2 (Ярошенко 29, Пуканич 55, Яценко 61, Антонов 90+1- Левандовський 26 пен., Ківа 90+2)
 

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