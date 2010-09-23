Місце проведення різних стадій Євро-2012 визначиться в жовтні

Київ. 23 вересня. УНІАН. Питання розподілу стадіонів, де відбуватимуться матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, обговорюватиметься на засіданні Виконкому УЄФА у Мінську 4-5 жовтня.

Як повідомили УНІАН у місцевому організаційному комітеті «Євро-2012 Україна», про це заявив директор турніру в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ у зв’язку з нещодавніми опублікованими у ЗМІ повідомленнями міністра спорту та туризму Польщі Адама ГЕРША з цього приводу.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ наголосив, що заяви щодо «планів Польщі провести на своїх стадіонах всі чотири чвертьфінальні поєдинки чемпіонату Європи 2012 року», не відповідають дійсності. Він підкреслив, що це питання вирішуватиметься у жовтні і висловив упевненість, що в Україні відбудуться щонайменше два чвертьфінальні поєдинки.

Коментуючи повідомлення про входження будівництва українських євро-об`єктів у графіки, завдяки чому «Україна здобула шанс встигнути розбудувати інфраструктуру до турніру», М.ЛУБКІВСЬКИЙ наголосив, що подібні припущення сьогодні некоректні. «Своєю важкою і виснажливою працею проектна команда України довела, що матчі європершості пройдуть в Україні на рівних засадах з нашим партнером - Польщею», - зазначив він. На переконання директора турніру, сьогодні говорити про шанси України вже недоречно, про що можна стверджувати і за результатами останнього засідання Наглядової Ради УЄФА. «Впевненість, що матчі чемпіонату пройдуть на чотирьох польських та чотирьох українських стадіонах висловив раніше і президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ», - додав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Крім того, директор турніру в Україні розкритикував А.ГЕРША у зв’язку з тим, що він завчасно розповів про деталі презентації талісманів Євро-2012.

«В Україні щонайменше здивовані заявою польського міністра спорту і туризму. Вважаю її передчасною і такою, що виходить за рамки корпоративної етики підготовки до турніру», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він наголосив, що талісман турніру традиційно має бути сюрпризом для світової громадськості, і для цього було докладено чимало зусиль цілої проектної команди. «Презентація талісману відбудеться всередині листопада, коли і стане відомо, яким буде символ наступного чемпіонату Європи», - додав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Хочу зауважити, що Україна в особі жодного з причетних до процесу підготовки турніру ніколи не дозволяла і не дозволяє собі оприлюднювати некоректні заяви щодо свого партнера по Євро-2012. Сподіваємося, що такою ж буде і поведінка шановних польських колег», - наголосив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, вчора польське видання gazeta.pl опублікувало заяву міністра спорту и туризму Польщі А.ГЕРША про те, що талісманом Євро-2012 стануть два футболіста-близнюка - український та польський. А.ГЕРШ також повідомив, що презентація талісманів Євро-2012 відбудеться 17 листопада в Познані перед товариським поєдинком між збірними Польщі та Кот-д`Івуара. Польський міністр також сказав, що розробкою талісманів займається всесвітньо відома фірма Warner Bros.