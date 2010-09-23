Результати 1/16 Кубка України з футболу

Чинний володар трофея зійшов з дистанції

Відбулись матчі 1/16 Кубка України з футболу: Карпати (Яремче) - Волинь 4:5 Кремінь - Шахтар (Свердловськ) 1:0 ФК Полтава - Оболонь 2:1 Титан - Севастополь 0:3 Сталь (Алчевськ) - Арсенал (Біла Церква) 3:1 Сталь (Дніпродзержинськ) - Фенікс-Іллічівець 1:1 (за пенальті 5:6) Гірник-Спорт - Карпати 0:5 Єдність - Нафтовик 0:1 Прикарпаття - Зоря 0:1 Дніпро - Таврія 4:1 Чорноморець - Ворскла 1:1 (в екстра-таймі 0:1) Кримтеплиця - Динамо 0:1 Металург З - Іллічівець 1:0 ПФК Олександрія - Металург Д 0:0 (за пенальті 5:3) Шахтар - Кривбас 6:0 Металіст - Арсенал К 1:2



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