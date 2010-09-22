УЄФА констатував прогрес України

Київ. 22 вересня. УНІАН. УЄФА відзначив значний прогрес України у реалізації інфраструктурних проектів в рамках підготовки до Євро-2012.

Про це заявив директор турніру в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ після закриття засідання Наглядової ради УЄФА в Ньоні, повідомили УНІАН у Місцевому організаційному комітеті «Євро-2012 Україна».

За його словами, на засіданні йшлося, що за останні чотири місяці відчутним стало пришвидшення темпів підготовки, а також якість виконання робіт.

Як сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ, безперечно, УЄФА відзначив значні зусилля нової урядової команди, водночас УЄФА робить акцент на тому, що залишився значний об`єм робіт, який стосується у першу чергу операційної складової.

«На перший план вийшло ключове завдання - управління об’єктами. Аеропорти чи стадіони не можуть бути зданими напередодні чемпіонату, усі вони повинні пройти період тестування. Був також зроблений наголос на підготовці операційної команди менеджерів по кожному об`єкту», - наголосив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він додав, що, окрім цього, було розглянуто чимало питань, на які варто звернути увагу. Зокрема, щодо взаємодії України та Польщі у підготовці, їх спільної відповідальності у таких напрямках, як митний контроль, прикордонні переходи, питання безпеки, які також є визначальними для успіху чемпіонату. Були також розглянуті деталі презентації талісманів Євро-2012 та фінального жеребкування.

Керівник Місцевого оргкомітету підкреслив, що «розмова у Ньоні була конструктивною», і чи не вперше пройшла без застосування «кольорових» оцінок, тобто без «чорних» і «червоних» зон у підготовці обох країн-господарів.