У Познані відкрили реконструйований стадіон до Євро-2012

Варшава. 21 вересня. УНІАН. У польському місті Познань урочисто відкрито стадіон, на якому пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який спільно проведуть Польща та Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулася у понеділок ввечері за участю представників влади Польщі, організаторів-Євро 2012. У рамках церемонії відбувся концерт СТІНГА разом з Royal Philharmonic Concert Orchestra.

За даними польських ЗМІ, на концерт і відкриття стадіону, який зможе прийняти 43 тисячі глядачів, прибуло близько 30 тисяч глядачів.

Стадіон має унікальну аудіосистему, власне забезпечення електроенергією, а також безпровідний доступ до Інтернету.

Перший спортивний захід на стадіоні має відбутися 30 вересня: футбольний матч місцевої команди Lech Poznan та клубу Salzburg.

Як повідомляв УНІАН, Познань стала єдиним з чотирьох польських міст, що прийматимуть Євро-2012, що не будувала новий стадіон, а реконструювала існуючий. Роботи коштували 700 млн. злотих (близько 330 млн. доларів).

