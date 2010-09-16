«Шахтар» виграв у «Партизана»

Донецький «Шахтар» у першому турі цьогорічної Ліги Чемпіонів на своєму полі переграв «Партизан» з Белграду з рахунком 1:0. Єдиний м’яч у грі на 71 хвилині зі штрафного забив капітан «гірників» Дарійо Срна.

В іншому матчі цієї групи лондонський «Арсенал» розгромив португальську «Брагу» 6:0. Відтак «Арсенал» і «Шахтар» з трьома очками лідирують після першого туру.

