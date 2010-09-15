Новий рейтинг ФІФА
-2 для України
Сьогодні ФІФА опублікувала новий рейтинг національних збірних. Згідно з ним українська команда спустилась на два рядки і посідає 26 позицію.
Рейтинг ФІФА:
1 (1). Іспанія - 1824
2 (2). Нідерланди - 1663
3 (4). Німеччина - 1490
4 (3). Бразилія - 1480
5 (5). Аргентина - 1351
6 (7). Англія - 1191
7 (6). Уругвай - 1182
8 (8). Португалія 1049
9 (9). Єгипет - 1034
10 (10). Чилі - 1004
11 (14). Хорватія - 998
12 (10). Греція - 973
13 (11). Італія - 965
14 (22). Норвегія - 958
15 (13). Сербія - 945
16 (27). Словачина - 919
17 (15). Парагвай - 904
18 (18). США - 899
19 (19). Словенія - 897
20 (23). Гана - 889
21 (17). Швейцарія - 882
21 (28). Туреччина - 882
23 (26). Кот-д`Івуар - 877
24 (20). Австралія - 874
25 (16). Росія - 868
26 (24). УКРАЇНА - 838
27 (21). Франція - 835
28 (25). Мексика - 795
29 (29). Данія - 781
30 (32). Японія – 773
У дужках – місце команди у попередньому рейтингу
За даними офіційного сайту ФІФА