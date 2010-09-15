Новий рейтинг ФІФА

-2 для України

Сьогодні ФІФА опублікувала новий рейтинг національних збірних. Згідно з ним українська команда спустилась на два рядки і посідає 26 позицію. Рейтинг ФІФА: 1 (1). Іспанія - 1824

2 (2). Нідерланди - 1663

3 (4). Німеччина - 1490

4 (3). Бразилія - 1480

5 (5). Аргентина - 1351

6 (7). Англія - 1191

7 (6). Уругвай - 1182

8 (8). Португалія 1049

9 (9). Єгипет - 1034

10 (10). Чилі - 1004

11 (14). Хорватія - 998

12 (10). Греція - 973

13 (11). Італія - 965

14 (22). Норвегія - 958

15 (13). Сербія - 945

16 (27). Словачина - 919

17 (15). Парагвай - 904

18 (18). США - 899

19 (19). Словенія - 897

20 (23). Гана - 889

21 (17). Швейцарія - 882

21 (28). Туреччина - 882

23 (26). Кот-д`Івуар - 877

24 (20). Австралія - 874

25 (16). Росія - 868

26 (24). УКРАЇНА - 838

27 (21). Франція - 835

28 (25). Мексика - 795

29 (29). Данія - 781

30 (32). Японія – 773

У дужках – місце команди у попередньому рейтингу За даними офіційного сайту ФІФА



Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter