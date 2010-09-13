Хто розсудить українців у Лізі Європи
13:28, 13 вересня 2010Футбол 2012
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Суддівські призначення на 1-й тур
Визначилися арбітри, які обслуговуватимуть матчі 1 туру Ліги Європи за участю українських команд.
"Динамо" - БАТЕ - Маркус Стрьомбергссон (Швеція)
Асистенти: Петер Мартінссон, Даніель Вернмарк
Четвертий арбітр: Йоган Хамлін
Додаткові помічники: Мартін Інгварссон, Тобіас Маттссон
"Дебрецен" - "Металіст" - Александар Ставрев (Македонія)
Асистенти: Любомир Крстевськи, Мар`ян Кировськи
Четвертий арбітр: Деян Якимовськи
Додаткові помічники: Димитар Мецкаровськи, Горан Спировськи
"Карпати" - "Боруссія" - Клаудіо Чиркетта (Швейцарія)
Асистенти: Мануель Наварро, Томас Хабеггер
Четвертий арбітр: Брюно Гроссен
Додаткові помічники: Ален Бієрі, Ніколай Хенні
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