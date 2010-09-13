Хто розсудить українців у Лізі Європи

Суддівські призначення на 1-й тур

Визначилися арбітри, які обслуговуватимуть матчі 1 туру Ліги Європи за участю українських команд. "Динамо" - БАТЕ - Маркус Стрьомбергссон (Швеція)

Асистенти: Петер Мартінссон, Даніель Вернмарк

Четвертий арбітр: Йоган Хамлін

Додаткові помічники: Мартін Інгварссон, Тобіас Маттссон "Дебрецен" - "Металіст" - Александар Ставрев (Македонія)

Асистенти: Любомир Крстевськи, Мар`ян Кировськи

Четвертий арбітр: Деян Якимовськи

Додаткові помічники: Димитар Мецкаровськи, Горан Спировськи "Карпати" - "Боруссія" - Клаудіо Чиркетта (Швейцарія)

Асистенти: Мануель Наварро, Томас Хабеггер

Четвертий арбітр: Брюно Гроссен

Додаткові помічники: Ален Бієрі, Ніколай Хенні Champion



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